Азербайджан раскритиковал позицию МИД РФ по Карабаху

Пресс-служба МИД Азербайджана выпустила заявление, в котором позиция МИД России по ситуации в Нагорном Карабахе названа не соответствующей декларации о союзническом взаимодействии. В МИДе Азербайджана позиция российского МИДа вызвала «недоумение и разочарование».

В заявлении МИД России от 15 июля говорится, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха «развивается по негативному сценарию» и что в регионе углубляется гуманитарный кризис. В связи с этим МИД России призвал приступить к подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

«Заявление МИД РФ от 15 июня 2023 года, комментирующее трехстороннее заявление (от 9/10 ноября 2020 года) и мирный процесс, вызывает недоумение и разочарование. Это заявление не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента РФ Владимира Путина, в которых поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабахский регион»,— сообщили в МИД Азербайджана.

В заявлении ведомства также говорится, что Азербайджан принимает «практические шаги», направленные на продвижение мирного договора с Арменией и всегда демонстрирует приверженность заявлениям, подписанным между Азербайджаном, Арменией и Россией.

«Несмотря на это, с первого дня подписания упомянутого трехстороннего заявления армянская сторона не выполняла многие его положения, а российская сторона не обеспечила полного выполнения заявления в рамках своих полномочий»,— заявили в МИДе. В МИД Азербайджана также указали, что российская сторона не предпринимала мер относительно Лачинского коридора и незаконной деятельности на этой дороге.

Анастасия Ларина