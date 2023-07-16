Глава МИД Афганистана попросил посла РФ упростить выдачу российских виз

Министр иностранных дел Афганистана из правительства «Талибана» (признана в РФ террористической и запрещена) Амир Хан Моттаки встретился в Кабуле с послом России Дмитрием Жирновым. Как сообщает TOLOnews, он попросил российского посла упростить выдачу виз афганским бизнесменам и гражданам.

По данным издания, в ходе встречи господин Моттаки и господин Жирнов также обсудили проведение встречи по Афганистану в московском формате (создан в 2017 году для урегулирования в стране; в него входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан). Глава МИД Афганистана отметил, что встречи в этом формате играют «важнейшую роль в налаживании координации на региональном уровне».

Посольство России в Кабуле приостановило выдачу виз после того, как 5 сентября у здания посольства произошел взрыв. Взрыв произошел рядом с консульским отделом, где в очереди стояли афганцы, подающие документы на российскую визу.

Анастасия Ларина