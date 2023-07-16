Маск признал Twitter убыточным из-за падения доходов от рекламы

Владелец Twitter бизнесмен Илон Маск сообщил, что соцсеть по-прежнему является убыточной из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки. Ведущие рекламодатели перестали сотрудничать с Twitter из-за опасений изменений, которые может привнести новый владелец.

«У нас по-прежнему отрицательный денежный поток из-за примерно падения доходов от рекламы примерно на 50% и большой долговой нагрузки. Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе какую-либо роскошь»,— написал Илон Маск в Twitter в ответ на предложение одного из пользователей создать более выгодные условия для содержания площадки.

При этом в апреле Илон Маск говорил, что большая часть рекламодателей либо уже вернулись, либо собираются вернуться это в ближайшее время. Около 90% выручки Twitter в 2022 году формировали средства от рекламодателей, однако в январе этого года выручка компании упала на 40% в дневном выражении.

Илон Маск купил Twitter за $44 млрд 27 октября. Через несколько часов после покупки бизнесмен уволил гендиректора и финансового директора компании.

Анастасия Ларина