Британия впервые после Brexit вступила в крупный торговый блок

Правительство Великобритании подписало соглашение о присоединении к крупному Индо-Тихоокеанскому блоку — Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). Как отмечает Sky News, это крупнейшая со времен Brexit торговая сделка.

Как передает Sky News, министр по делам бизнеса и торговли подписала протокол о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве в Новой Зеландии в воскресенье, 16 июля.

Этот торговый блок был основан в 2018 году. В него входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Великобритания стала первой европейской страной, которая присоединилась к региональному торговому блоку. Присоединение к соглашению позволит увеличить торговлю со станами-участниками путем снижения импортных тарифов.

По словам министра по делам бизнеса и торговли Кеми Баденоха, соглашение «принесет миллиарды фунтов стерлингов дополнительной торговли, а также откроет доступ к рынку с населением более 500 млн человек».

Переговоры о вступлении Великобритании в этот торговый блок длились два года. Договор окончательно вступит в силу во второй половине 2024 года — после этого Великобритания станет членом с правом голоса.

Анастасия Ларина