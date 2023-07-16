Больше 150 тыс. человек в 28 раз вышли на протест против судебной реформы в Тель-Авиве

Более 150 тыс. человек приняли участие в акции протеста против судебной реформы в Тель-Авиве. Такая акция прошла в Израиле уже в 28 раз, сообщает The Times of Israel.

Протестующие призвали президента США Джо Байдена оказать давление на коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху: для этого они написали на дороге «Байден, спаси нас».

Как отмечает The Times Of Israel, в последнее время протесты стали более активными: оппозиция ожидает, что правительство примет поправки относительно судебной системы в конце июля и уйдет на летние каникулы. Вчера, 15 июля, заседание правительства Израиля перенесли на 17 июля из-за болезни 73-летнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Масштабные акции протестов из-за судебной реформы проходят в Израиле с марта. Согласно поправкам, правительство получит неограниченный контроль при назначении судей и сокращении полномочий Верховного суда. Из-за протестов рассмотрение законопроекта отложили до лета.

Анастасия Ларина