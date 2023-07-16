В Севастополе после атаки беспилотников остановили движение паромов и катеров

Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно прекращено. Об этом сообщил департамент транспорта Севастополя. Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО и флот отбили атаку девяти беспилотников.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение»,— говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram. На конечных остановочных пунктах — на площади Захарова и площади Нахимова — запустят автобусы.

Минувшей ночью российские военные уничтожили два надводных беспилотника на внешнем рейде, один сбили над морем силы ПВО, еще пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы. Позднее еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.

Анастасия Ларина