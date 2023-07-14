Главные новости за 14 июля. Воронеж, Курск, Белгород, Орел, Тамбов

Под Воронежем были сбиты три украинских беспилотника, обошлось без последствий на земле.

В курском городе атомщиков Курчатове ночью упал беспилотник и сдетонировал, повреждения получили несколько многоквартирный домов и частная клиника.

Победителями торгов на поставку 131 автобуса в Воронежскую область стали две местные компании, одна московская и одна нижегородская. Стоимость лотов составила почти 514 млн руб.

Входящее в ГК «Черноголовка» АО «Аквалайф ресурс» стало единственным владельцем воронежского производителя продуктов ООО «Келлогг Рус». Ранее им владела люксембургская Kellogg Lux VI S.a.r.l.

В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине, в результате которого осколочные ранения получили три человека.

Представитель КПРФ, губернатор Орловской области Андрей Клычков подал в областной избирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборы главы региона.

В Воронеже компания «Форпост» вкладывает почти 686 млн рублей в возведение жилкомлекса «8 граней» в Коминтерновском районе на границе с частным сектором.

В прошлом году население Тамбова увеличилось почти на 33 тыс. человек за счет присоединения пяти сел.

На сервисе объявлений появилось сообщение о продаже расположенного в Новохоперске Воронежской области завода растительных масел за 1,2 млрд руб. Речь идет об активе ООО «Завод растительных масел "Новохоперский"».

Воронежские полицейские доставили в отдел женщину, которая находилась во дворе дома №14 на улице Лизюкова с арбалетом. Так она якобы собиралась помешать установке в ее подъезде нового лифта.

Бывшего первого заместителя начальника Воронежской таможни Евгения Филипенко приговорили к трем годам условно за приобретение наркотиков.