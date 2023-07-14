Андрей Клычков подал документы для регистрации на выборы губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) подал в областной избирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборы главы региона. Об этом сообщили в комиссии.

Теперь в течение десяти дней облизбирком обязан проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям действующего законодательства, а также соблюдение требований к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора. После этого будет принято решение о регистрации кандидата.

Всего на выборы губернатора Орловской области ранее выдвинулись пять человек. Кроме Андрея Клычкова, который возглавляет регион с 2017 года, документы в избирком подали президент Торгово-промышленной палаты региона Светлана Ковалева («Новые люди»), депутат Владислав Числов (ЛДПР) и фермер Владимир Стебаков («Зеленые»). Все они подали документы.

Также о выдвижении заявлял председатель орловского отделения партии «Российский общенародный союз» Владислав Абрамов. Господин Абрамов накануне подтвердил изданию «ОрелТаймс» снятие своей кандидатуры из-за того, что не смог пройти муниципальный фильтр.

Партия СРЗП отказалась от участия в выборах губернатора Орловской области.

Сергей Толмачев

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