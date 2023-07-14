В курском Курчатове ночью упал беспилотник, повреждения получил многоквартирный дом

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении и дальнейшей детонации БПЛА минувшей ночью в городе Курчатове. По его данным, обошлось без пострадавших, внешние повреждения получил один многоквартирный дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате «падения беспилотника и его последующей детонации» никто из жителей не пострадал и «критически важные объекты повреждены не были»,- написал в своем телеграм-канале губернатор. Он уточнил, что «частичные повреждения получил многоквартирный дом», у которого «посечены фасад и остекление». «Обязательно поможем жителям с восстановлением в ближайшее время»,- пообещал глава региона.

Курчатов, напомним, был основан как рабочий поселок в 1968 году в связи со строительством Курской АЭС. Сегодня третий по величине (более 40 тыс. человек) город региона расположен в 37 км западнее Курска и находится на южном берегу пруда-охладителя атомной электростанции. На площадке рядом с действующей АЭС сегодня реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов региона - возведение первого и второго энергоблоков поколения «3+» по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Мощность каждого энергоблока составит 1255 МВт. Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и 4 мощностью 1000 МВт каждый. В 2024 году запланирован физпуск первого энергоблока Курской АЭС-2, в 2025-м — его энергетический пуск.

Владимир Зоркий