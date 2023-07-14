Бывший первый замначальника Воронежской таможни получил три года условно за покупку наркотиков

Бывшего первого заместителя начальника Воронежской таможни Евгения Филипенко приговорили к трем годам условно за приобретение наркотиков (п. 2 ст. 228 УК РФ), следует из сообщения Коминтерновского райсуда.

Как установлено в суде, в марте 2023 года подсудимый через Telegram оформил заявку на приобретение психотропного вещества. После перевода денежных средств он получил сообщение от неустановленного лица о местонахождении наркотика. «Товар» находился в вентиляционной трубе некоего помещения. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, которые в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли полимерный сверток с амфетамином массой 1,18 грамм.

Подсудимый полностью признал вину.

Сергей Толмачев