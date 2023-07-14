В Белгороде взорвалась машина, ранены три человека

В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине. Судя по опубликованным в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова, пострадала черная Chevrolet Cruze

По словам главы региона, ранены три человека. Это мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. «Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», — написал Вячеслав Гладков.

Губернатор заверил, что угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. Причины произошедшего выясняются: «На месте работают оперативные службы. Следственные органы предпринимают все меры для этого».

О других инцидентах на границе с Украиной читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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