В Воронеже «Форпост» вкладывает почти 686 млн рублей в многоэтажку рядом с частным сектором

Компания «Форпост» начала строительство жилкомлекса «8 граней» в Коминтерновском районе Воронежа на улице Лидии Рябцевой на границе с частным сектором. Это «Ъ-Черноземье» выяснил из проектной документации.

Застройщик возводит на 0,6 га 18-этажный дом на 221 квартиру. Общая площадь ЖК составляет 15,2 тыс. кв. м, в том числе 11,1 тыс. кв. м жилых и 231,33 кв. м нежилых помещений. Площадь одно-, двух- и трехкомнатных квартир будет от 31,95 до 77,5 кв. м, нежилых помещений — от 4,21 до 9,97 кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован в конце 2024 года. Стоимость строительства оценивается в 685,8 млн руб. Центрально-Черноземный банк Сбербанка предоставляет на проект 524,7 млн в качестве кредита.

По данным Kartoteka.ru, ООО специализированный застройщик строительная компания «Форпост» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2008 года для деятельности заказчика-застройщика и генподрядчика. Уставный капитал — 10 млн руб. В 2022 году выручка составила 18 млн руб., чистый убыток — 3,6 млн. Годом ранее при 160,4 млн выручки компания получила прибыль в 2,5 млн руб. Директором является Тамара Обыденных. Единственный владелец — Юрий Буренок. Ему также принадлежит ООО коттеджный поселок «Николина гора».

Из Единой информационной системы жилищного строительства следует, что в 2019 году «Форпост» в том же квартале сдал 12-этажный дом «Оазис» на улице Карпинского площадью 4,7 тыс. кв. м. Других проектов не указано. По объему ввода жилья в 2019 году компания занимала 19-е место в регионе, следует из рейтинга Единого ресурса застройщиков. По объему текущего строительства на 1 июля 2023 года компания находится на 26-м месте с 11,1 тыс. кв. м.

О новой крупной стройке неподалеку от этого места читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Политех заряжают жильем».

Александр Прытков

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