Под Воронежем сбиты три украинских беспилотника

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о трех беспилотниках, которые были сбиты вчера поздно вечером «в нескольких километрах» от областного центра. По его словам, обошлось без последствий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Курской области Фото: Пресс-служба администрации Курской области

«Средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле»,- написал в своем телеграм-канале глава региона.

Ночью пресс-служба мэрии Воронежа распространила информацию о том, что на территории города обстановка спокойная, а «чрезвычайных происшествий, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано». До этого в соцсетях появились видео вспышек якобы в районе совхоза Масловский пригородного Новоусманского района. Жители Левобережного района Воронежа в соцсетях начали писать о громких хлопках, которые кто-то из них услышал. Впрочем, пресс-служба администрации Новоусманского района сообщила, что местная дежурная служба «информацией об инцидентах конкретно» в муниципалитете не располагает и «не исключена путаница».

Как украинский беспилотник долетел до центра Воронежа, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий