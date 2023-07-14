Захарова призвала не спешить с выводами о падении ракеты КНДР у морских границ России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России нет данных о падении ракеты КНДР в исключительной зоне страны. Ранее об этом сообщили в ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На данный момент подтверждающих данных о падении в нашей исключительной экономической зоне нет»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

12 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море. Власти КНДР заявили, что это был второй испытательный пуск баллистической ракеты «Хвасон-18». По данным Минобороны Японии, она упала в воду. Позже в ООН заявили, что она упала в море в исключительной экономической зоне России.

Олеся Павленко