В Кремле не стали оценивать законопроект о запрете на смену пола

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать законопроект, запрещающий операции по смене пола. По его словам, комментировать законопроект пока преждевременно, потому что он еще проходит экспертные обсуждения в парламенте.

«Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний, случаев, при которых операция необходима по медицинским показаниям. Все остальное — пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, сейчас происходят экспертные обсуждения в парламенте»,— ответил Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать соответствующий законопроект на брифинге.

Закон о запрете смены пола по собственному желанию (это касается как первичных, так и вторичных половых признаков) был принят в Госдуме в первом чтении 14 июня. При этом законопроект позволяет проводить операции для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только после решения врачебной комиссии федерального государственного учреждения. Поправки также запрещают органам ЗАГС исправлять документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что нижняя палата парламента может рассмотреть этот законопроект в трех чтениях до конца весенней сессии. Авторы законопроекта — почти 400 депутатов пяти фракций. Источники «Ъ» в Госдуме говорили, что законопроект разработали из-за участившихся случаев предоставления справок о смене пола, чтобы избежать призыва.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Кем родишься, тем и пригодишься».

Анастасия Ларина