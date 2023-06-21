Тигр как тигр, ничего особенного

Нижние границы роста экономики КНР при нынешних паттернах экономического роста уравняют динамику ВВП Китая и США к 2043 году, и в дальнейшем предел подушевого ВВП Китая долгосрочно будет составлять порядка 44% американского. Это результаты исследования американских и китайских экономистов, предполагающих, что «китайское экономическое чудо» чрезвычайно похоже на рост «азиатских тигров» в 1990–2000 годах и имеет те же ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

Препринт работы Хесуса Фернандеса Вильяверде из Университета Пенсильвании, Ли Оганяна из UCLA и Вень Яо из пекинского Университета Цинхуа опубликован в серии ассоциации NBER. Технически это моделирование «минималистическими» моделями Ремсея Касса-Купманса долгосрочного роста ряда стран, включая КНР и страны Юго-Восточной Азии, в долгосрочной перспективе на основе анализа факторов производительности. По существу, вопрос, на который отвечает американско-китайская работа,— определение нижней границы возможного роста экономики КНР при сохранении нынешних паттернов роста и при существующей динамике институциональных изменений. Иными словами, это в какой-то степени пессимистичный вариант прогноза «без потрясений и изменений»: модели этого рода предполагают, что на прогнозном горизонте в странах со схожей управленческой, социальной и политической культурой принципиально не меняется вклад новых технологий во всех сферах в ВВП (как и у их конкурентов), паттерны роста у всех «похожих» по этим параметрам экономик одинаковы, траектории долгосрочного роста при принятии таких гипотез должны быть схожи или по крайней мере подчиняться общим закономерностям.

Основные выводы Вильяверде, Оганяна и Вень в работе — хотя «китайское экономическое чудо» в политическом смысле действительно необычно, в сравнении с другими росшими и растущими экономиками такого же типа в Юго-Восточной Азии это очень типичный «азиатский тигр», отличающийся от других (Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Сингапур) лишь размерами и скоростью развития экономических процессов (она несколько меньше, чем у коллег). Исходя из этого, в течение 2020–2043 годов (исходные данные моделей — до 2019 года) динамика ВВП Китая «при прочих равных» будет снижаться, и в 2043 году развитие экономики США, растущей по другим моделям, предположительно, сделает рост ВВП в Соединенных Штатах стабильно выше китайского. Дальнейшая динамика будет неустойчивой, тем не менее оснований предполагать, что ВВП на душу населения в КНР в последующие полвека составит предельно 44% от аналогичного показателя в США — это уже не нижний, а верхний уровень. Основной вклад в такое замедление роста в КНР будут оказывать снижающаяся отдача от новых инвестиций, рост мировой конкуренции, дополнительный — предполагаемое сокращение населения в КНР. Технологический рост в КНР, импорт и другие виды трансферта технологий в работе, безусловно, учитываются, но исходя из теории, их вклад в динамику ВВП с продолжением роста существенно снижается.

Расчеты этого рода часто используются в политической борьбе. Но данная работа для этих целей малопригодна: она скорее говорит о возможности и перспективах продолжения стратегии «догоняющего» развития КНР в течение ближайших 10-15 лет и его (почти) гарантированном результате. Отметим, что основная слабость таких работ — невозможность учета смены ролей в мировом разделении труда, которые на горизонте 10–15 лет, безусловно, практически не меняются, тогда как на горизонте 30–40 лет для растущей экономики меняются почти неизбежно.

Дмитрий Бутрин