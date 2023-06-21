Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тигр как тигр, ничего особенного

Экономисты обсуждают нижнюю границу долгосрочного экономического роста КНР

Нижние границы роста экономики КНР при нынешних паттернах экономического роста уравняют динамику ВВП Китая и США к 2043 году, и в дальнейшем предел подушевого ВВП Китая долгосрочно будет составлять порядка 44% американского. Это результаты исследования американских и китайских экономистов, предполагающих, что «китайское экономическое чудо» чрезвычайно похоже на рост «азиатских тигров» в 1990–2000 годах и имеет те же ограничения.

Фото: Ng Han Guan / AP

Фото: Ng Han Guan / AP

Препринт работы Хесуса Фернандеса Вильяверде из Университета Пенсильвании, Ли Оганяна из UCLA и Вень Яо из пекинского Университета Цинхуа опубликован в серии ассоциации NBER. Технически это моделирование «минималистическими» моделями Ремсея Касса-Купманса долгосрочного роста ряда стран, включая КНР и страны Юго-Восточной Азии, в долгосрочной перспективе на основе анализа факторов производительности. По существу, вопрос, на который отвечает американско-китайская работа,— определение нижней границы возможного роста экономики КНР при сохранении нынешних паттернов роста и при существующей динамике институциональных изменений. Иными словами, это в какой-то степени пессимистичный вариант прогноза «без потрясений и изменений»: модели этого рода предполагают, что на прогнозном горизонте в странах со схожей управленческой, социальной и политической культурой принципиально не меняется вклад новых технологий во всех сферах в ВВП (как и у их конкурентов), паттерны роста у всех «похожих» по этим параметрам экономик одинаковы, траектории долгосрочного роста при принятии таких гипотез должны быть схожи или по крайней мере подчиняться общим закономерностям.

Основные выводы Вильяверде, Оганяна и Вень в работе — хотя «китайское экономическое чудо» в политическом смысле действительно необычно, в сравнении с другими росшими и растущими экономиками такого же типа в Юго-Восточной Азии это очень типичный «азиатский тигр», отличающийся от других (Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Сингапур) лишь размерами и скоростью развития экономических процессов (она несколько меньше, чем у коллег). Исходя из этого, в течение 2020–2043 годов (исходные данные моделей — до 2019 года) динамика ВВП Китая «при прочих равных» будет снижаться, и в 2043 году развитие экономики США, растущей по другим моделям, предположительно, сделает рост ВВП в Соединенных Штатах стабильно выше китайского. Дальнейшая динамика будет неустойчивой, тем не менее оснований предполагать, что ВВП на душу населения в КНР в последующие полвека составит предельно 44% от аналогичного показателя в США — это уже не нижний, а верхний уровень. Основной вклад в такое замедление роста в КНР будут оказывать снижающаяся отдача от новых инвестиций, рост мировой конкуренции, дополнительный — предполагаемое сокращение населения в КНР. Технологический рост в КНР, импорт и другие виды трансферта технологий в работе, безусловно, учитываются, но исходя из теории, их вклад в динамику ВВП с продолжением роста существенно снижается.

Расчеты этого рода часто используются в политической борьбе. Но данная работа для этих целей малопригодна: она скорее говорит о возможности и перспективах продолжения стратегии «догоняющего» развития КНР в течение ближайших 10-15 лет и его (почти) гарантированном результате. Отметим, что основная слабость таких работ — невозможность учета смены ролей в мировом разделении труда, которые на горизонте 10–15 лет, безусловно, практически не меняются, тогда как на горизонте 30–40 лет для растущей экономики меняются почти неизбежно.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...