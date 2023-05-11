Fortum спишет российские активы почти на €2 млрд

Финская Fortum спишет свои российские активы на €1,7 млрд и деконсолидирует российский сегмент. Об этом говорится в заявлении компании. Ранее активы компании в России перешли под управление Росимущества.

«С весны прошлого года мы последовательно пытались уйти с российского рынка и безуспешно обращались за разрешением на продажу продукции как российским, так и международным покупателям. Обоснование ареста наших активов необходимостью защиты энергетической безопасности России — это просто прикрытие»,— приводятся в пресс-релизе слова президента и гендиректора Маркуса Раурамо.

В Fortum добавили, что за время работы в России инвестировали в местные активы около €6 млрд, большинство из которых были получены от операций в стране. С 2008 году EBITA составила более €4 млрд. В Fortum оценили чистый денежный убыток, в том числе инвестиции в покупку российских предприятий, дивиденды и финансирование, почти в €2 млрд. Списанные активы будут отражены в отчете за второй квартал 2023 года.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий передачу под временное управление Росимущества 98% акций российской структуры Fortum. Введение внешнего контроля назвали ответом на попытки властей Евросоюза национализировать российское имущество.

26 апреля Fortum сообщил, что не получил официального уведомления о решении российских властей. 5 мая компания официально уведомила администрацию президента России о том, что она категорически возражает против передачи акций своей «дочки» под внешнее управление. Концерн сообщал о планах принять меры для защиты своих прав в рамках международного законодательства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обменяй меня».

Олеся Павленко