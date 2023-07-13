Иностранным продавцам присматривают НДС

Для иностранных онлайн-продавцов в России могут ввести НДС. Зарубежные товары на маркетплейсах подорожают, утверждают на рынке. Минпромторг подготовил проект поправок о налогообложении в Евразийском экономическом союзе. Как пишут «Известия», власти намерены ввести 20-процентный НДС на трансграничную торговлю через маркетплейсы со странами вне ЕАЭС.

Это уравняло бы в правах иностранных и российских продавцов. Последние вынуждены платить налоги, из-за чего проигрывают конкурентам, отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов:

«Вся схема трансграничной торговли основана на том, что потребитель якобы заказывает товар для личных нужд. И поскольку он является конечным пользователем и приобретает товар для личных нужд, в этой связи налоги не уплачиваются — ни НДС, ни пошлины, ни сертификаты. В таком случае не требуется и соблюдение законодательства о защите прав потребителей, о техническом регулировании, о налогах и сборах.

Естественно, вся эта структура является искусственно созданной для того, чтобы маркетплейсы могли реализовывать полноценные товарные партии дешевле, чем их конкуренты по рынку. Тогда обязанности налогового агента будут нести сами маркетплейсы, потому что через них все это и проходит. Но, разумеется, все заложат в цену товаров, и в конечном счете оплатит это потребитель, как он это делает при обычных покупках в интернет-магазинах.

В чем плюсы? Потребитель будет получать более качественную продукцию. И самый принципиальный момент — это выравнивание конкурентных условий для отечественных производителей. Они находятся в российском правовом поле.

Вся производимая ими продукция облагается НДС, налогом на прибыль и прочее. И все это делает дороже продукцию, которая производится внутри страны. Если иностранные товары выравниваются в правах с российскими, то диспаритет устраняется, и наша продукция будет более конкурентной. Это должно способствовать импортозамещению и развитию экономики».

Введение нормы негативно скажется на трансграничнои торговле, насыщении рынка и доступности товаров, считают в «Яндекс Маркете».Вырастут и цены, отметил в интервью “Ъ FM” заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев:

«По нашим прогнозам, инициатива сократит рынок трансграничной торговли в несколько раз. В первую очередь, это скажется на потребителях со средним и низким уровнем дохода. Введение дополнительного налога приведет к росту цен на любые товары, приобретаемые для личных нужд из-за рубежа.

Нескольким миллионам россиян придется отказаться от покупки товаров, к которым они привыкли, либо приобретать их на сером рынке. Помимо прочего, пропадет часть популярных продуктов, которые не имеют релевантных отечественных аналогов или крупных, больших дистрибуторов в России. Также инициатива скажется на конкуренции. Предложения продавцов из других стран, например, из Китая, стимулируют рынок здоровой ценовой борьбы».

А в компании Wildberries отметили, что инициатива негативно скажется на торговле с Китаем, который не входит в ЕАЭС. Отсутствие налога на добавленную стоимость стимулирует спрос и противодействует давлению санкций, уверены в маркетплейсе.

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Иван Корякин