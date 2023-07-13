В ЕАЭС обсуждают введение НДС в 20% на трансграничную торговлю через маркетплейсы

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривают вопрос о введении НДС в размере 20% на трансграничную торговлю через маркетплейсы со странами вне ЕАЭС, сообщили «Известиям» в одной из отечественных компаний на рынке онлайн-торговли. Минпромторг уточнил изданию, что проект поправок с изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС уже готов.

По словам источника газеты, ввести НДС на трансграничную торговлю предложила Белоруссия, ее поддержал Казахстан. В 2022 году эти страны ввели такой сбор на товары онлайн-торговли, поступающие из-за границы. Из письма платформы Wildberries в Минэкономики («Известия» ознакомились с документом) следует, что инициатива предписывает маркетплейсам удерживать и перечислять НДС в бюджет по операциям продавцов из стран вне ЕАЭС.

Как передает издание, Wildberries считает, что инициатива может негативно сказаться на торговле с Китаем, который не входит в ЕАЭС. Компания заявила, что отсутствие НДС на иностранные товары стимулирует спрос и противодействует давлению санкций, насыщая рынок товарами.

Эрдни Кагалтынов