Зерновая сделка уперлась в условия

ООН просит Россию продлить зерновую сделку в обмен на доступ к SWIFT. Письмо с таким предложением генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину, пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Москва неоднократно угрожала выйти из зерновой сделки, выдвигая несколько требований, ключевое из которых — это переподключение Россельхозбанк к системе SWIFT. Делать этого Евросоюз не готов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Впрочем, по информации Reuters, Брюссель может подключить к платежной системе «дочку» Россельхозбанка. Подробнее о зерновой сделке — в справке “Ъ FM”:

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку год назад. Москва гарантировала Киеву безопасный экспорт продовольствия через Черное море. В свою очередь ООН обещала помочь России восстановить ее собственные поставки сельскохозяйственных товаров и удобрений. В Москве неоднократно говорили, что из-за санкций танкеры с грузом застряли в западных портах, возникают проблемы с проведением платежей и страхованием. В марте Россия направила ООН перечень своих требований для продления сделки. Главное из которых — это переподключение к системе SWIFT Россельхозбанк. Однако Евросоюз отказался снимать санкции с кредитной организации. В качестве альтернативы ООН уговорила американский JPMorgan обрабатывать некоторые платежи за экспорт российского зерна. Действие зерновой сделки истекает уже в ближайший понедельник, 17 июля. Последний раз договоренность продлевалась в середине мая. Однако Москва дала четко понять, что намерена выйти из соглашения. Как сообщает Reuters, Евросоюз готов рассмотреть вариант, при котором к системе SWIFT подключат не сам Россельхозбанк, а его «дочку». На это потребуется несколько месяцев, на время которых Антониу Гуттериш и предлагает Владимиру Путину продлить зерновую сделку.

В мае в МИД РФ говорили, что «черноморской инициативе» придется искать альтернативу, если Россельхозбанк вновь не подключат к системе SWIFT. 13 июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке. Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Ирина Кобринская отмечает, что переговоры может осложнить и решение Анкары выдать Киеву лидеров запрещенного в России батальона «Азов»:

«Сейчас есть дополнительные требования со стороны Москвы об облегчении оплаты, снятии санкций с Россельхозбанка или какого-то специально созданного отделения, чтобы проводить эти платежи. Ответ Антониу Гуттериша заключался в том, что ООН будет работать в этом направлении, возможно, проблема решится. Но никому хуже-то от этого не будет.

Есть еще один фактор — эксперты прогнозируют высокий урожай зерна. А это значит, что возникнут проблемы с хранением, зерно надо будет продавать. Так что продление зерновой сделки тоже в интересах России.

Но вот что здесь победит — прямой интерес или же политические контроверсии — пока сказать трудно».

12 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов лично обсудить с Владимиром Путиным возвращение командиров «Азова» на Украину. При этом в Кремле поведение Анкары назвали нарушением прошлогодних договоренностей. Тогда стороны условились, что представители украинского батальона останутся в Турции до завершения военных действий на Украине.

Переговоры вокруг продления сделки гипотетически могут подорвать взаимоотношения Москвы и Анкары, допускает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули. Он напоминает, что формально сама зерновая сделка и соглашение между Россией и ООН — это два разных и не связанных напрямую друг с другом документа:

«Проблема заключается в том, что этот меморандум не входит интегральной частью в сделку. А Москва толкует его как входящий. Собственно, это как с Минскими соглашениями, каждая сторона понимает все по-разному. И поэтому ООН может предложить все что угодно в плане разблокирования SWIFT для Россельхозбанка, но надо понимать, что реально управление этой банковской системой в руках США. Можно ли обойти Соединенные Штаты, допустив Россельхозбанк к сделке, не вполне ясно. Есть ли для этого технические возможности и политическая готовность Вашингтона?

Формально ситуация патовая, и Россия будет против. Но Турция уже дала несколько сигналов, которые свидетельствуют о том, что Анкара хочет продолжения действия зерновой сделки, независимо от мнения России. Турция — собственно, главный бенефициар этой инициативы. Что может воспрепятствовать Анкаре в случае, если она очень захочет, например, конвоировать украинские суда с помощью своего флота, мы не знаем. Турки уже высказали отрицательное отношение в целом к некоторым аспектам нашей политики, отпустив "азовцев". Это было нарушение сделки 2022 года. Следовательно, они для чего-то на это пошли.

Это же не просто какая-то абстракция. Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что они могут нарушать условия и дальше. Более того, Анкара хочет, чтобы зерновая сделка действовала несколько лет. Думаю, пока все это очередная игра двух неравновесных сторон. Россия — слабый участник, а Турция и Запад — сильные».

Кроме того, в рамках зерновой сделки Москва требовала восстановить работу аммиакопровода Тольятти—Одесса.

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