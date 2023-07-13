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Коммерсантъ FM
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ЦИК перешел на обналичности

Комиссия подготовит меры по борьбе с отмыванием денег с избирательных счетов

Центризбирком (ЦИК) планирует оперативно разработать меры, которые помогут бороться с отмыванием средств из избирательных фондов кандидатов. По данным зампреда ЦИКа Николая Булаева, только с начала текущей выборной кампании через эти фонды пытались отмыть примерно 360 млн руб. Опрошенные “Ъ” эксперты разошлись во мнениях насчет ужесточения контроля за предвыборными финансами. С одной стороны, по их мнению, освобождение поступающих в фонды денег от налогов привлекает жертвователей, а с другой — именно спонсорам выгодно находить технических кандидатов и через фиктивные договоры обналичивать средства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Разработку мер, нацеленных на пресечение процедур отмывания денег с избирательных счетов кандидатов, зампред ЦИКа Николай Булаев анонсировал на заседании комиссии 12 июля. По его данным, с начала нынешней региональной кампании 20 кандидатов пытались отмыть примерно 360 млн руб. «Мы понимаем, что это не кандидаты. Это превышение своего пассивного избирательного права в целях, не связанных с избирательными действиями. Это просто отмывка, потому что мы понимаем: деньги, которые проходят через избирательный фонд, никаким налогом государство не облагает»,— подчеркнул господин Булаев. Он выразил надежду, что ЦИК «в ближайшие месяц-полтора» найдет решение этой проблемы. Председатель ЦИКа Элла Памфилова, в свою очередь, подчеркнула, что новые меры не должны осложнить работу добропорядочным кандидатам.

По закону все кандидаты и партии обязаны после подачи в избирком уведомления о выдвижении создавать избирательные фонды. Их средства можно использовать только на покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании. Фонды могут пополняться за счет собственных средств кандидатов и партий, а также пожертвований граждан и юридических лиц. Деньги хранятся на специальном избирательном счете, открытом в Сбербанке. Все операции с расходованием средств фонда заканчиваются в день голосования, а все неизрасходованные средства должны быть возвращены тем, кто их перевел.

Опрошенные “Ъ” эксперты разошлись во мнениях о необходимости специальных мер для пресечения отмывания средств из избирательных фондов. Так, экс-глава ярославского облизбиркома Олег Захаров считает, что сложно отличить тех кандидатов, кто недобросовестно использовал деньги фонда, от тех, кто хотел, но передумал участвовать в выборах. «Например, кандидат решил поучаствовать в выборах, нанял технологов, агитаторов, заказал агитацию, оплатил это все из фонда, а потом решил в выборах не участвовать. А деньги уже потрачены. Можно предположить, что эти деньги просто "прокрутили", но доказать это почти невозможно»,— поясняет господин Захаров. По его оценке, объемы сомнительных денег, кочующих по избирательным счетам, в сотни раз выше обнародованных цифр. Но поскольку выплаты из избирательных фондов не облагаются налогом (для них есть специальный налоговый вычет по НДФЛ), серьезных вопросов у государства к ним пока не возникало, продолжает эксперт. «Налоговая лакуна в виде льготы по НДФЛ, конечно, создает соблазн через избирательный фонд минимизировать расходы на налоги. Но, с одной стороны, это законная возможность, а с другой — этот прием используется и крупными игроками для облегчения финансирования избирательных кампаний. И партии могут не поддержать такие поправки, поскольку это усложнит им предвыборный фандрайзинг и поиск спонсоров»,— говорит он. И даже если какая-то часть денег по избирательным фондам идет в «обнал» — это издержка общей схемы, добавляет Олег Захаров. «Бороться с копеечным единичным "обналом" путем осложнения жизни всем партиям и кандидатам — не самая рабочая схема»,— считает он.

Электоральный юрист Роман Смирнов согласен, что любые ужесточения в этой сфере могут привести к еще большему снижению участия бизнеса в избирательных кампаниях. «В действующей экономической ситуации есть проблема наполнения избирательных фондов. Может случиться ситуация, когда кандидатов будут финансировать только партии, которые сами финансируются из бюджета за полученные на выборах голоса. И тогда это будет просто перетекание средств, и где брать новые деньги — непонятно»,— подчеркивает эксперт. По его мнению, проблема «обнала» средств через избирательные фонды сейчас неактуальна, в противном случае мы бы наблюдали на выборах множество технических кандидатов. «Но сейчас их немного, особенно на губернаторских выборах, где есть муниципальный фильтр. К тому же бизнесу совсем не хочется попадать в какие-то разборки, а партии ведут жесткий контроль за избирательными фондами, и говорить в таком случае о выводе средств просто невозможно»,— резюмирует юрист.

Электоральный эксперт Григорий Мельконьянц, напротив, считает проблему вывода средств с избирательных счетов актуальной. По его словам, схема обналичивания денег через фонды процветает многие годы, и этим занимаются не столько сами кандидаты, сколько их «спонсоры». «Они находят людей, готовых выдвинуться на выборы с целью заработать. За небольшой процент они пропускают через свои избирательные счета деньги, которые затем по фиктивным договорам обналичиваются и возвращаются "спонсорам". Организаторами таких схем зачастую выступают опытные политтехнологи, умеющие с небольшими затратами подготовить необходимый для выдвижения комплект документов»,— рассказывает эксперт. По его словам, привлекательность такой схемы в том, что эти деньги освобождены от налогов и любой налоговой отчетности, можно даже не сдавать отчет в избирком, заплатив небольшой штраф. «Привлечь участников такой схемы сегодня к ответственности практически невозможно»,— заключает господин Мельконьянц.

Елена Рожкова

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