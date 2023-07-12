Субсидии отправят в Сибирь и в Минводы

Правительство Курганской области планирует увеличить список субсидируемых авиарейсов, выполняемых из регионального центра, включив в их число Минеральные Воды и Новосибирск. В этом году будет подана заявка на включение этих направлений в программу субсидирования, в случае одобрения полеты ожидается запустить в 2024 году. Сейчас из аэропорта Кургана выполняются регулярные рейсы в Москву, Сургут, Сочи и Санкт-Петербург. Представители туристической отрасли отмечают, что поездки в Минеральные Воды востребованы среди курганских туристов, которые едут туда с целью оздоровления и отдыха.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые субсидируемые авианаправления власти региона хотят запустить в следующем году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Новые субсидируемые авианаправления власти региона хотят запустить в следующем году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2024 году из аэропорта Кургана планируют запустить субсидируемые перелеты в Минеральные воды и Новосибирск. В этом году планируется подать заявку на включение этих направлений в программу субсидирования. Об этом сообщают в правительстве Курганской области. Также власти рассматривают вопрос увеличения количества рейсов из регионального центра в Сочи.

Сейчас из аэропорта Кургана совершают перелеты авиакомпании NordStar, UTair и «Икар». Выполняются рейсы в Сургут, Сочи и Санкт-Петербург, которые субсидируются из регионального и федерального бюджетов, а также ежедневные рейсы в Москву. Заполняемость по этим направлениям составляет от 80 до 100%.

«Рассматриваем возможность увеличения рейсов в направлении Сочи. Кроме того, на 2024 год рассматриваем варианты по субсидированию новых направлений — Минеральных Вод и Новосибирска. Заявка на участие в программе субсидирования будет подана в этом году. Надеемся на одобрение и получение поддержки»,— отмечает директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев. Он добавил, что запуск авиарейсов из Кургана в Екатеринбург отложен в связи с доступностью на этом направлении автобусных и железнодорожных перевозок.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что рейсы в Минеральные Воды будут востребованы в связи с увеличением спроса на поездки в Ставропольский и Краснодарский края. «В условиях роста внутреннего туризма любая форма поддержки перевозок в курортные регионы РФ будет значима. В этом году мы ожидаем серьезные изменения в структуре перевозок: снижение доли Крыма и рост доли Краснодарского и Ставропольского краев. Новые направления будут востребованы и создадут импульс для развития аэропорта Кургана»,— считает Михаил Бурмистров.

Представители курганской туристической компании «Агентство воздушного транспорта» отмечают, что поездки в Минеральные Воды пользуются высоким спросом среди клиентов. «В Минеральные Воды туристы едут с лечебно-оздоровительными целями, а также с целью отдыха. Сочи пользуется высоким спросом в летний период в качестве курортного направления. Оба направления довольно популярны»,— отмечают в отделе туристических услуг «Агентства воздушного транспорта».

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков положительно оценил планы по запуску рейсов из Кургана в Минеральные Воды и Новосибирск. «Это будет способствовать развитию как аэропорта Кургана, так и всей Курганской области. Поэтому такую инициативу оцениваю только положительно. Чем больше будет рейсов и направлений, тем ниже будет себестоимость билетов для наших граждан»,— считает Александр Ильтяков. По его мнению, аэропорт Кургана также можно задействовать в качестве пересадочного хаба для полетов на Дальний Восток и за границу.

Аэропорт Кургана с ноября 2015 года имеет статус международного. Его аэродром относится к классу С, длина его взлетно-посадочной полосы составляет 2,6 км. Исполнительным директором АО «Аэропорт Курган» является Дмитрий Коваленко. Выручка общества за 2022 год составила 177,8 млн руб., чистая прибыль — 23,6 млн руб. С 2012 года АО «Аэропорт Курган» входит в группу компаний «Аэрофьюэлз», которая также управляет аэропортом в Чебоксарах.

Михаил Бычков