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Коммерсантъ FM
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Столтенберг объявил о создании совета Украина—НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина—НАТО, в рамках которого будет происходить все взаимодействие между альянсом и киевскими властями. По его словам, начало работы этого совета является важным шагом в рамках процесса интеграции Украины в НАТО.

Первое заседание совета проходит в Вильнюсе, где также идет саммит Североатлантического альянса. Как пояснил господин Столтенберг, преимуществом созданного совета станет то, что отдельные члены НАТО не будут иметь возможности блокировать его работу.

«Я буду председательствовать в совете, и я буду созывать его встречи. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина—НАТО. Каждая страна, включая Украину, также сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций. В этом отличие от прошлой комиссии»,— отметил генсек НАТО.

Он напомнил, что с 1997 года взаимодействие между Украиной и альянсом происходило в рамках специальной комиссии. Теперь же уровень взаимодействия существенно поднят.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе первого заседания совета Украина—НАТО сообщил, что Киев рассчитывает на скорейшее вступление в альянс и продолжит настаивать на этом.

Саммит НАТО стартовал накануне, 11 июля, в Вильнюсе, он продлится два дня. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять план действий по членству. Приглашение в НАТО будет направлено, когда страны-члены «согласятся, а Украина выполнит условия».

Саммит НАТО

Саммит НАТО

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Подробнее — в материале «Северодраматический альянс».

Александр Кислов

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