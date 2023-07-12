Сунак: G7 согласует меры безопасности Украине на полях саммита НАТО

Страны G7, как ожидается, 12 июля согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине, заявил премьер Великобритании Риши Сунак. Лондон намерен объявить новый пакет военной помощи Киеву на $50 млн.

По словам господина Сунака, G7 определит, как она будет поддерживать обеспечение безопасности Украины в ближайшие годы, «чтобы прекратить войну, сдержать и ответить на любые будущие нападения». Страны G7 намерены поставить больше вооружения, ускорить обмен разведданными, помочь в киберзащите, расширить программы обучения украинских военных и развивать промышленную базу на Украине.

«Впервые столько стран согласовали подобные всеобъемлющие долгосрочные меры по обеспечению безопасности по отношению к другому государству»,— говорится в заявлении Даунинг-стрит (цитата по CNN).

Что войдет в новый пакет помощи Великобритании Украине на £50 млн:

дополнительные боеприпасы для танков Challenger 2;

больше 70 боевых машин и других транспортных средств;

создание реабилитационного центра для оказания помощи украинским военным, получившим ранения в ходе боевых действий.

Саммит НАТО стартовал накануне, 11 июля в Вильнюсе и продлится 12 июля. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять План действий по членству. Приглашение в НАТО будет направлено, когда страны-члены «согласятся, а Украина выполнит условия».

Об итогах первого дня — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Леонид Уварчев