Главные новости к утру 12 июля

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал отпиской письмо ФРГ, Дании и Швеции насчет расследования подрывов «Северных потоков». Вместе с тем он считает, что это письмо дает России право в любой момент обследовать место преступления. По данным Reuters, в письме Германия сообщила об обнаружении следов «подводной взрывчатки» на яхте, которая, как предполагается, могла использоваться для диверсии.

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что G7 12 июля согласует меры безопасности Украине на полях саммита НАТО. Лондон намерен объявить новый пакет военной помощи Киеву на £50 млн. О саммите

В Орске Оренбургской области больше 30 воспитанников детсадов отравились йогуртом, 8 детей госпитализированы. Работа Новотроицкого молокозавода приостановлена, бюджетным учреждениям на период аномальной жары запретили использовать молочную продукцию без термообработки.

КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море. Она летела больше часа.

Сейм Польши призвал Украину признать вину за Волынскую резню. Постановление в восьмидесятую годовщину трагедии принято единогласно.

Крупнейшие мобильные операторы утверждают, что смогли в первом полугодии увеличить скорость мобильного интернета в России, выяснил «Ъ». О росте на 10–12% говорят в «МегаФоне» и «Вымпелкоме», МТС отмечает «незначительный рост». По данным аналитиков, скорость падала с прошлого года. Подробнее

Глава предприятия-разработчика экипировки «Ратник» ЦНИИточмаш Олег Морозов уходит в отставку, сообщил источник «РИА Новости». По данным госагентства, из института уже ушла вся его команда — три заместителя, три советника и другие.

Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей стал Алексей Малинин. Он занимал пост вице-президента больше 20 лет и сейчас возглавляет «дочку» ВЦИОМа «ВЦИОМ-Медиа», которая является основным владельцем измерителя теле- и интернет-аудитории Mediascope.

О предстоящих 12 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».