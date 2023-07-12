ФРГ сообщила ООН об обнаружении следов взрывчатки по делу о подрыве «Северных потоков»

Германия обнаружила следы «подводной взрывчатки» на яхте, которая, как предполагается, могла использоваться для подрыва «Северных потоков». ФРГ, Дания и Швеция сообщили о ходе расследования Совету Безопасности ООН в преддверии инициированного Россией заседания на этот счет. С документом ознакомилось Reuters.

«На данный момент невозможно достоверно установить личность виновных и их мотивы, особенно в отношении вопроса, был ли инцидент организован государством или государственным субъектом»,— говорится в совместном письме трех стран насчет расследования Германии.

Как отмечают ФРГ, Дания и Швеция, «ни одно из расследований не было завершено» и «невозможно сказать, когда они будут завершены». «Характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны»,— говорится в документе.

Германия уточнила, что расследует подозрительные действия яхты, которая бала арендована таким образом, чтобы «скрыть личность настоящего фрахтователя». Берлин подозревает, что это судно могло использоваться для доставки взрывчатки. «В пробах, взятых с судна во время расследования, обнаружены следы подводного взрывчатого вещества»,— говорится в письме. Отмечается, что, по мнению экспертов, подготовленные водолазы могли установить взрывчатку в местах, где были повреждены газопроводы на глубине 70–80 метров.

Подрыв «Северных потоков» стал темой заседания Совбеза ООН накануне, 11 июля. О письме ФРГ, Дании и Швеции рассказывал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, этот документ «напоминает отписку» и не может заменить полноценный брифинг. Россия ждет от трех стран «конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования» и требует подключения своих следственных органов и «других заинтересованных сторон».

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Россия в рамках Совета безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках», но ее резолюцию не приняли. В середине июня 2023 года — спустя восемь месяцев после подрыва — множество зарубежных СМИ опубликовали информацию об обстоятельствах инцидента. Они утверждают, что версия причастности Украины или «проукраинской группировки» к взрывам «Северных потоков» получила подтверждение. Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявлял, что к подрыву газопроводов могут быть напрямую причастны власти США. Киев и Вашингтон отвергают причастность к диверсии.

Подробнее о расследовании подрыва газопроводов — в публикации «Ъ» «Кто подорвал трубу».

Леонид Уварчев