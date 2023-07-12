Мобильный интернет стал быстрее

Крупнейшие мобильные операторы утверждают, что смогли в первом полугодии увеличить скорость мобильного интернета в России, которая, по данным аналитиков, падала с прошлого года. О росте на 10–12% говорят в «МегаФоне» и «Вымпелкоме», МТС отмечает «незначительный рост». В сети Tele2 показатели год к году остались неизменными. Независимые аналитики, впрочем, подтверждают рост скорости только в Московском регионе. Показатель улучшается в первую очередь за счет перевода частот для 3G в стандарт 4G. Но этот механизм имеет ограничения: без выделения дополнительных частот или появления отечественного оборудования для расширения сетей, скорости могут снова начать падать уже в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” операторы говорят о росте скорости мобильного интернета в России по итогам полугодия. Так, в «МегаФоне» утверждают, что увеличили ее год к году на 12% (до 29,34 Мбит/с), отдельно в Московском регионе — на 6%, до 44,27 Мбит/с. В «Вымпелкоме» говорят о росте скорости передачи данных в сети LTE «за последний год» на 10%. В МТС среднее значение скорости мобильной передачи данных по России «демонстрирует незначительный рост». У Tele2 скорость мобильного интернета на базе LTE в первом полугодии осталась неизменной в целом по РФ, но в Московском регионе выросла на 4%.

Все операторы поясняют, что нарастить скорости помог эффективный рефарминг частот. Так, МТС, например, перевела на LTE уже около 62% базовых станций в столичном регионе, работавших раньше в стандарте 3G, и планирует завершить рефарминг к концу года. Это, по оценке компании, даст дополнительный прирост скорости в сетях LTE еще на 10–12%. В «МегаФоне» уточнили, что программа рефарминга была реализована в 24 регионах России, что «позволило нарастить скорость на 30%». В «Вымпелкоме» проводили рефарминг в диапазоне 2100 МГц.

В феврале TelecomDaily отмечало падение средней скорости мобильного интернета в России с 21,7 Мбит/с до 21,1 Мбит/с. Сейчас в агентстве признают, что динамика падения снизилась, однако общий рост наблюдают только в Москве — на 9,3%, до 35 Мбит/с.

Без расширения сетей рефарминг — временное решение проблемы, подчеркивает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, дефицит оборудования снова начнет сказываться на качестве связи и скорости передачи данных в первой половине 2024 года: «Проблема не решится без поставок отечественного оборудования или выделения операторам новых частот для LTE».

Поддерживать скорости передачи данных операторы могут только за счет обновления оборудования и расширения каналов, подтверждает основатель сервиса телефонии для бизнеса Sipuni Артемий Мороко: «Оборудование в Московском регионе заменяется в первую очередь, поэтому скорость в столице незначительно выросла».

Операторы связи рассчитывали, что смогут использовать для увеличения емкости сетей LTE частоты 694–790 МГц, освободившиеся в результате цифровизации эфирного ТВ, но Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) регулярно продлевает вещателям разрешение на них (см. “Ъ” от 14 июня 2022 года). Telegram-канал НАТ 6 июля опубликовал письмо замглавы Минцифры Бэллы Черкесовой, в котором говорилось, что ГКРЧ планирует продлить доступ вещателям к этим частотам вплоть до августа 2025 года.

Единственное, что могли бы сделать операторы для увеличения скорости передачи данных,— «подключить новые частоты, которых нет», подчеркивает редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Развивать сети дальше просто нечем».

Рефарминг даст эффект лишь на время, а нагрузка на сети мобильной связи продолжает активно расти, и без выделения дополнительных частот, в частности в диапазоне 700 МГц, качество связи может снижаться уже в перспективе двух-трех лет, соглашаются в «МегаФоне». Источник “Ъ” на телекоммуникационном рынке считает, что без выделения дополнительных диапазонов скорости мобильного интернета в России могут достичь потолка уже в 2023 году.

Вадим Красников