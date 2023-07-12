Главные анонсы 12 июля

Госдума соберется на пленарное заседание. После пройдет заседание совета Госдумы.
В Вильнюсе состоится первое заседание совета Украина-НАТО на уровне глав государств.
Президент США Джо Байден выступит в Вильнюсском университете. В тот же день запланирована господина Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.
Пролетарский суд Ростова-на-Дону проведет первое заседание по уголовному делу об организации незаконных рынков в Аксайском районе.
Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) рассмотрит уголовное дело в отношении пяти украинцев, обвиняемых в подготовке терактов в Мелитополе, в том числе взрыва у пункта выдачи гуманитарной помощи.
В Санкт-Петербурге патриарх Кирилл проведет патриаршее богослужение.
В Брюсселе состоится заседание военного комитета ЕС.
В Москве состоится общее собрание клубов Российской премьер-лиги. На общем собрании пройдут выборы в состав правления организации.
В Варшаве начнется визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.