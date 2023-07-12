Главные анонсы 12 июля

Госдума соберется на пленарное заседание. После пройдет заседание совета Госдумы.

В Вильнюсе состоится первое заседание совета Украина-НАТО на уровне глав государств.

Президент США Джо Байден выступит в Вильнюсском университете. В тот же день запланирована господина Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Пролетарский суд Ростова-на-Дону проведет первое заседание по уголовному делу об организации незаконных рынков в Аксайском районе.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) рассмотрит уголовное дело в отношении пяти украинцев, обвиняемых в подготовке терактов в Мелитополе, в том числе взрыва у пункта выдачи гуманитарной помощи.

В Санкт-Петербурге патриарх Кирилл проведет патриаршее богослужение.

В Брюсселе состоится заседание военного комитета ЕС.

В Москве состоится общее собрание клубов Российской премьер-лиги. На общем собрании пройдут выборы в состав правления организации.

В Варшаве начнется визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.