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Коммерсантъ FM
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Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей стал гендиректор «ВЦИОМ Медиа» Малинин

Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) избран Алексей Малинин. Он сменил в должности Эдуарда Сагалаева, который умер в середине мая. Господин Малинин занимал пост вице-президента НАТ больше 20 лет, с 2002 года, и сейчас возглавляет «дочку» ВЦИОМа «ВЦИОМ-Медиа», которая является основным владельцем измерителя теле- и интернет-аудитории Mediascope.

Национальная ассоциация телерадиовещателей — крупнейшее российское некоммерческое объединение вещательных корпораций. В нее входят медиахолдинги и телеканалы. Господин Сагалаев был основателем ассоциации и ее бессменным главой с 1995 года.

Внеочередной съезд избрал господина Малинина большинством голосов. Его в ходе тайного голосования поддержали 72 члена ассоциации из 79, сообщила пресс-служба НАТ ТАСС.

Алексей Малинин ранее работал замглавы Минкомсвязи, заместителем гендиректора НТВ, заместителем гендиректора ВГТРК, возглавлял РТРС, был советником гендиректора «Газпром-медиа», председателем совета директоров «НТВ-Плюс». Входит в Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию и правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.

Леонид Уварчев

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