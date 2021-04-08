Семейные ценности сложат в микросхему

Как выяснил “Ъ”, в «Национальной компьютерной корпорации» начался корпоративный конфликт: семья Калининых хочет выкупить доли у партнеров — Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова. Но те, в свою очередь, хотят продать совокупно 64% компании совладельцу группы Astra Linux Денису Фролову, который также планирует получить контроль в производителе процессоров «Байкал». Сделка позволила бы бизнесмену создать крупнейших холдинг на рынке микроэлектроники и систем хранения данных и получить преимущество у госзаказчиков, считают эксперты.

Первый вице-президент «Национальной компьютерной корпорации» (ООО НКК) Алексей Калинин (его отцу, Александру Калинину, принадлежит 33% компании) рассказал “Ъ”, что его семья планирует консолидировать корпорацию, выкупив доли у партнеров. В первую очередь Калинины хотят получить ООО «Группа Аквариус» — крупного производителя компьютерного оборудования, серверов и систем хранения данных.

В НКК помимо «Аквариуса», входит группа «Систематика», «Национальная платформа» и дубайский National Computer Corporation Middle East. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас 33% НКК принадлежит Александру Калинину, 32% — у Леонида Гольденберга, 32% — у Евгения Лачкова. Еще 3% ННК принадлежит ООО «Группа Аквариус», которое, в свою очередь, на 99,97% контролируется НКК, еще 0,03% компании владеет Александр Калинин. По собственным данным, совокупная выручка НКК за 2019 год составила 215 млрд руб. Данные за 2020 год в корпорации не предоставили, уточнив при этом, что «Аквариус» за 2020 год получил 25 млрд руб. выручки.

Семья Калининых хочет выкупить долю у господ Лачкова и Гольденберга, отметил Алексей Калинин. По его словам, миноритарные акционеры НКК вели переговоры о продаже долей Денису Фролову (согласно kartoteka.ru, господин Фролов контролирует 80% в ООО «Русбиттех Астра», в которые входит разработчик отечественной операционной системы ГК Astra Linux, и владеет 80% в группе компаний по производству светотехнического оборудования «Вартон»).

«Но у Александра Калинина есть преимущественное право выкупа акций, и в случае попытки продажи их третьей стороне это право может быть использовано»,— подчеркнул Алексей Калинин. Он добавил, что в ближайшие дни гендиректором «Аквариуса» будет назначен Дмитрий Трошенков, который ранее возглавлял «Техносерв»: «Кадровое решение нужно, чтобы усилить менеджмент компании в связи с новой стратегией развития».

Господин Гольденберг сообщил “Ъ”, что «идет много разных переговоров, связанных с НКК». Господин Лачков уточнил, что с Алексеем Калининым велись переговоры, «но они закончились без результата». «У нас действительно есть ряд переговоров, связанных с продажей наших долей, мы видим высокий интерес к активу в связи с тем, что государство идет по пути импортозамещения в оборудовании и программном обеспечении»,— пояснил он.

Денис Фролов подтвердил “Ъ”, что «переговоры ведутся с фактическими владельцами контрольного пакета НКК, условия сделки на текущий момент финально не определены».

В случае удачного завершения переговоров господин Фролов может стать бенефициаром одной из крупнейших IT-компаний страны, отмечает собеседник “Ъ” на рынке: «На фоне того, что его структуры приобретают как минимум 25% в "Байкал Электроникс" (см. “Ъ” от 27 октября), он может выстроить крупнейших холдинг на рынке радиоэлектроники в России».

Если структуры господина Фролова получат контроль над НКК, это приведет к укрупнению российского рынка радиоэлектроники, соглашаются эксперты. «Происходящее похоже на борьбу за один из крупнейших IT-активов в стране»,— считает гендиректор производителя российских СХД «Норси-Транс» Сергей Овчинников. По его словам, на ситуацию влияет протекционистская политика российских властей: «Госструктуры из года в год будут увеличивать число закупок отечественного оборудования, это потенциально очень большой рынок».

Если в один холдинг войдет разработчик отечественных процессоров «Байкал» и производитель серверов и СХД «Аквариус», такая структура может получить серьезное преимущество на рынке госзаказа, говорит исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. Сейчас «Байкал», по его словам, предоставляет всем своим заказчикам равные возможности: «Это основа доверия и ключевое условие для развития экосистемы». Объединение в холдинг с «Аквариусом», по мнению эксперта, грозит «Байкалу» потерей других заказчиков, которые конкурируют с этим производителем, а это «существенно сузит возможности по развитию экосистемы вокруг процессоров».

Никита Королев