Bloomberg: Tata Group может стать первым индийским сборщиком iPhone

Крупнейший индийский конгломерат Tata Group близок к соглашению о покупке завода тайваньской компании Wistron, поставщика Apple. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg. Сделка может состояться уже в августе, и тогда это будет первый случай, когда сборкой iPhone будет заниматься индийская компания. Сейчас iPhone собираются в Индии тремя главными поставщиками Apple: тайваньскими компаниями Foxconn, Pegatron и Wistron.

На заводе Wistron на юге Карнатаки работает более 10 тыс. человек. Завод занимается сборкой iPhone 14. Как сообщают источники Bloomberg, переговоры Tata Group по покупке завода велись в течение года. Стоимость сделки может превысить $600 млн.

Ранее Wistron обнародовал планы поставки в течение текущего финансового года (заканчивается в марте 2024 года) iPhone на сумму $1,8 млрд. Кроме того, компания планировала к следующему году увеличить втрое число рабочих на заводе. В рамках соглашения о покупке завода Tata Group обязуется выполнить эти планы.

Индия становится все более важным рынком для Apple. В начале года агентство Bloomberg сообщало, что в 2022 году американская корпорация экспортировала из Индии произведенные там местными подрядчиками смартфоны iPhone на $2,5 млрд, что вдвое больше, чем годом ранее. Кроме того, Apple постепенно переносит часть своего производства из Китая в другие страны региона, в частности в Индию и Вьетнам.

Алена Миклашевская