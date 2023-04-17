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Коммерсантъ FM
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Годовые продажи Apple в Индии достигли рекордных $6 млрд

Продажи Apple в Индии с апреля 2022-го по март 2023 года достигли почти $6 млрд, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в компании. Это почти на 50% больше, чем за предыдущие 12 месяцев (тогда годовые продажи компании составили $4,1 млрд), и является новым рекордом для американского производителя. В Apple отказались комментировать информацию Bloomberg. Официальный финансовый отчет компании будет представлен только 4 мая.

Индия становится все более важным рынком для Apple. В начале года Bloomberg сообщало, что в 2022 году американская корпорация экспортировала из Индии произведенные там местными подрядчиками смартфоны iPhone на $2,5 млрд, что вдвое больше, чем годом ранее. Кроме того, Apple постепенно переносит часть своего производства из Китая в другие страны региона, в частности в Индию и Вьетнам. А во вторник, 18 апреля, генеральный директор компании Тим Кук откроет первый официальный магазин Apple в Индии. Он расположится в деловом квартале Мумбая.

Кирилл Сарханянц

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