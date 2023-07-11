Общественники предложили полиции идентифицировать бездомных и отправлять их на работу

Общественная палата (ОП) и Совет по попечительству в соцсфере при правительстве предложили выявлять бездомных людей, идентифицировать их с помощью полиции и отправлять на работу. Письмо с инициативой направили в Минтруд и Минздрав, его подписали члены совета Наталья Починок и Елена Тополева-Солдунова (также член ОП).

Вместе с письмом был направлен проект Минсоцразвития Подмосковья, определяющий порядок взаимодействия между органами власти и организациями «по выявлению и жизнеустройству лиц без определенного места жительства». Общественники предложили взять документ за основу и использовать его во всех регионах.

Согласно проекту, бездомных могут выявлять не только правоохранительные органы и соцорганизации, но и физические и юридические лица. Они могут сообщать о бездомных по телефону 112, через 20 мин на место должны приехать скорая и полиция. В течение трех часов полиция должна провести дактилоскопию и идентификацию личности.

Если бездомный не допускал правонарушений, информацию о нем направляют в Центр социальной адаптации, который определит дальнейший порядок действий. Тех, кто не может себя обслуживать, направляют в центр, дееспособных — в «социально-трудовые дома», женщин — в кризисные центры. Бездомный имеет право отказаться от помощи.

Минтруд не поддержал предложенные форматы организации занятости бездомных, так как трудоустройство граждан и так возможно по нормам Трудового кодекса. «Принятие рекомендаций может создать ситуацию, когда помощь человеку по закону будет невозможна из-за того, что частный случай выходит за установленные законом рамки определения лица, нуждающегося в помощи»,— сказали «Ведомостям» в министерстве.

Глава президентского Совета по права человека Валерий Фадеев заявил, что он «не в восторге от такой гуманистической акции». По его мнению, большинство бездомных не хотят работать. «Не потому, что они особо злобные или ленивые. Главная проблема в том, что они очень тяжело социализируются»,— уверен он.

Число бездомных в России выросло в два-три раза в период пандемии коронавируса 2020 года, рассказывали «Ъ» представители благотворительных организаций. При этом, судя по комментариям чиновников и отзывам сотрудников благотворительных организаций, число мест в приютах так и не выросло.

Лаура Кеффер