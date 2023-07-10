Какая радость, эта ваша заливная дружба

Аравийские монархии Персидского залива по-прежнему нацелены на развитие отношений с Россией и видят ее позитивную роль в решении ближневосточных проблем. При этом властям стран региона хотелось бы увидеть завершение российско-украинского конфликта, который, по их мнению, повлиял на весь мир. Об этом говорилось в ходе шестой министерской встречи стратегического диалога России и стран Залива, состоявшейся в понедельник в Москве. Со своей стороны РФ демонстрирует: несмотря на боевые действия на Украине, она по-прежнему готова активно участвовать в делах других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) всячески демонстрировал гостям из стран Персидского залива, что Москва по-прежнему готова к активному взаимодействию с ними

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) всячески демонстрировал гостям из стран Персидского залива, что Москва по-прежнему готова к активному взаимодействию с ними

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Жизненно важные интересы в регионе»

Шестой раунд стратегического диалога между Россией и странами—членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) состоялся в понедельник в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своими коллегами из Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, государственными министрами по иностранным делам Катара и ОАЭ, а также генсеком ССАГПЗ Джасимом Мухаммедом аль-Будайви.

Формат был создан в 2011 году, и предполагалось, что встречи будут ежегодными, но между 2016 и 2022 годом возникла пауза. Причиной стал конфликт между членами ССАГПЗ: Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн объявили Катару бойкот. Примирение состоялось только в 2021 году, что открыло возможности для продолжения дискуссий на региональном уровне. Тем более что одной из главных продвигаемых Москвой идей для стран—членов ССАГПЗ была Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Ее обновленная версия как раз появилась в 2021 году.

Но так вышло, что первая после долгого перерыва встреча Сергея Лаврова с его коллегами в формате Россия—ССАГПЗ состоялась только в июне 2022 года.

То есть уже в разгар российско-украинского конфликта, когда всеобщее внимание было сконцентрировано на происходящем на фронте, а также на отношениях между Москвой и Западом.

На тот момент арабские монархии Залива оказались в достаточно тяжелом положении. На них оказывалось мощнейшее давление со стороны США: Вашингтон хотел, чтобы эти страны заняли четкую сторону и отказались от экономического и политического сотрудничества с Россией. Речь шла в том числе о введении санкций и отказе от договоренностей в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Но в итоге монархии Залива проявили независимость. Продолжая сотрудничать с Вашингтоном и оказывая гуманитарную помощь Киеву, они не стали отворачиваться от Москвы. Напротив, как отметил в понедельник Сергей Лавров, по итогам прошлого года товарооборот между Россией и странами—членами ССАГПЗ увеличился более чем на 6% по сравнению с 2021 годом и превысил $11 млрд. А если брать за точку отсчета 2011 год, когда Москва только начала выстраивать формат сотрудничества с этим регионом, то речь идет о троекратном росте. Правда, как тут же добавил господин Лавров, хоть тенденция эта позитивна, не с каждой из стран ССАГПЗ «торговля развивается равномерно». В общем работать есть над чем, и российская сторона к этому активно стремится, особенно в условиях западных санкций.

Так, к примеру, на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который будет базироваться в одной из стран Персидского залива. Правда, как отметил генсек ССАГПЗ, отвечая на вопрос журналистов по итогам встречи с Сергеем Лавровым, в секретариате организации ничего об этой идее не слышали. Впрочем, и в Москве дают понять, что предложение господина Костина еще требует внимательного рассмотрения со всех сторон. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, идея создания международного депозитарного хаба хорошая, но нужно обсудить конкретику с рынком и партнерами, выяснить, есть ли у них интерес в этом и какой.

Арабские страны подчеркивают, что готовы продолжать сотрудничать с Москвой, в том числе с учетом ее интересов.

«Мы понимаем, что у России есть жизненно важные интересы в этом регионе, заключающиеся в том числе в развитии логистических маршрутов, расширении торговли и экономического взаимодействия через нас и вместе с нами, чтобы через наш регион попадать в Африку и Азию»,— отметил глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди в качестве представителя страны, председательствующей в этом году в ССАГПЗ. По его словам, региональные игроки приветствуют работу и партнерство с РФ.

В то же время оманский министр уделил много внимания российско-украинскому конфликту. «Противостояние, связанное с Украиной, угрожает международному миру и безопасности. Мы верим в то, что необходимо двигаться в сторону мирного решения этого кризиса»,— сказал он, добавив, что страны региона приветствуют любые инициативы, которые будут способствовать урегулированию. Еще год назад господин аль-Бусаиди заявлял французской газете Le Figaro, что «война бушует в Европе, и это, вероятно, означает необходимость найти европейское решение для нее». То есть он всячески демонстрировал, что арабские страны это не касается. С тех пор у многих региональных игроков возникло понимание, что конфликт влияет на всю мировую экономику и безопасность.

«Российско-украинский кризис повлиял на весь мир»,— подчеркнул в понедельник генсек ССАГПЗ Джасим Мухаммед аль-Будайви.

Неслучайно некоторые страны региона — в первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ — активно подключились к посредничеству между Москвой и Киевом. И одна из тем, которая их интересует,— продление зерновой сделки, срок которой истекает на следующей неделе, что также дал понять господин аль-Будайви.

Концептуальные подходы

Не обошлась встреча Россия—ССАГПЗ и без обсуждения региональных вопросов. Арабских гостей в первую очередь волновали урегулирование палестино-израильского конфликта, ситуация в Судане, Йемене и Сирии. С удовольствием говорил об этом и Сергей Лавров. Упоминалось и о российской Концепции безопасности в Персидском заливе. Тема стала вновь актуальна не только в свете нормализации отношений между Дохой и другими арабскими столицами, но и в связи с примирением после семи лет разрыва дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. И в целом в регионе наблюдается тенденция к диалогу между региональными игроками, если не считать противостояния Израиля с палестинцами и несколькими арабскими странами, а также с Ираном.

Россия приветствует эти процессы, в отличие от США, которые весьма настороженно восприняли сближение между Тегераном и Эр-Риядом. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен, будучи в прошлом месяце в Саудовской Аравии, где помимо двусторонних переговоров состоялась его встреча с представителями всех арабских монархий Залива, продолжал говорить о дестабилизирующей роли Тегерана в регионе.

Безусловно, члены ССАГПЗ по-прежнему настороженно относятся к действиям Ирана, но уже не готовы, как раньше, солидаризоваться с американцами в противостоянии с этой страной.

На данном этапе арабские монархии решили, что путь диалога и сотрудничества эффективнее. Это полностью соответствует той концепции, которую продвигает Москва.

Господин Лавров проинформировал коллег о состоявшемся в середине июня в Москве круглом столе по проблематике укрепления безопасности, доверия и стабильности в регионе. Эти консультации на экспертном уровне, как и предыдущие мероприятия по этой тематике, проводил Институт востоковедения РАН. «Как показала последняя встреча, интерес к российской концепции в последнее время значительно вырос, у экспертов, которые хоть и не представляют официальные структуры, но имеют влияние в своих странах, есть желание работать вместе с нами по выработке интересных для всех идей»,— сказал “Ъ” замдиректора этого института Василий Кузнецов. По его мнению, на это повлияло и потепление в саудовско-иранских отношениях, и тот факт, что Россия ничего никому не навязывает.

Господин Кузнецов напомнил, что существует несколько концепций, связанных с безопасностью в районе Залива. Об этом, в частности, говорили Иран, США и Китай.

«Иранский подход сконцентрирован на том, что сначала должна быть обеспечена национальная безопасность, а потом региональная. Тегеран также против присутствия в регионе чужих игроков. Хорошо, но что делать с американскими базами в арабских странах? США, напротив, строят свой подход на исключении из диалога Ирана и в целом сосредоточены на морской безопасности. Россия же говорит о том, что безопасность в регионе должна быть обеспечена усилиями всех заинтересованных игроков, хотя в первую очередь это дело региональных держав»,— сказал эксперт.

По его словам, продвижение российской концепции важно для Москвы с точки зрения обеспечения своей безопасности, которая в том числе зависит от стабильности на Ближнем Востоке. «Кроме того, это важная демонстрация, что, несмотря на вовлеченность в конфликт с Украиной, Россия не отказывается от участия в проблемах других регионов, то есть остается важным игроком на международных площадках»,— подчеркнул Василий Кузнецов.

Он также отметил, что аналогичные причины есть и у арабских монархий, когда они говорят о своей заинтересованности в прекращении боевых действий между Россией и Украиной. «С одной стороны, им важно, чтобы противостояние России и Запада не вылилось на их регион, как это было во время холодной войны. С другой — это шанс для некоторых стран продемонстрировать свое влияние, лавируя между Москвой и Вашингтоном»,— заключил собеседник “Ъ”.

Марианна Беленькая