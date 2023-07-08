Дефицит убавил в объеме

Дефицит бюджета в первом полугодии составил почти 2,6 трлн руб. За июнь показатель сократился на 816 млрд руб., следует из данных Минфина. Доходы казны за шесть месяцев составили без малого 12,4 трлн руб., расходы — чуть менее 15 трлн руб. По сравнению с тем же периодом 2022-го показатели ухудшились на 12% и 19% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минфин также отмечает рост ненефтегазовых доходов и падение нефтегазовых. Они сократились почти вдвое год к году. Слабый рубль внес вклад в сокращение дефицита, но это был не основной фактор, отметил главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин: «Для меня произошедшее — это возвращение скорее на тренд. Причем хорошо видно, что важный фактор — удешевление рубля.

То есть действительно определенное улучшение ситуации можно усмотреть по НДС, оно не очень большое, тем не менее есть. И это улучшение устойчиво по мере удешевления рубля. Импортный НДС, очевидно, приносит хороший вклад в федеральный бюджет. И локальный НДС, несмотря на сильно замедлившуюся инфляцию, видимо, пополняется, в том числе потому, что есть некое оживление.

Кроме того, влияет рост цен на некоторые категории, пусть не слишком сильный, но все равно, а также налог на прибыль. Необходимости улучшать ситуацию в бюджете ценой, скажем, существенной девальвации рубля я не вижу.

Удешевление нацвалюты — естественная угроза для импорта, для внутреннего потребления, которое демонстрирует признаки оживления.

Убить этот внутренний рост — фактически обречь федеральный бюджет на проблемы, причем на том же самом пятилетнем горизонте, который при 10-триллионных дефицитах в год вполне проходим».

В действующем законе о бюджете дефицит на весь 2023 год заложен в размере около 3 трлн руб., или 2% ВВП. Этот лимит уже был превышен по состоянию на май на фоне высоких расходов Минфина. Часть из них засекречена. На этой неделе Антон Силуанов уже предложил программу сокращения трат. По задумке министра финансов, необходимо урезать незащищенные статьи на 10%.

Но для стабилизации бюджета этого недостаточно, уверен глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Речь о каком-то серьезном секвестре расходов не идет. В любом случае удерживать расходы низкими не получится. В то, что сырье станет дороже и за счет этого пополнится бюджет, доходная часть, я верю с трудом. Нефтегазовые доходы год к году примерно минус 40%. Неважно, будет Brent стоить дороже или нет, мы торгуем нефтью Urals.

Мне кажется, решать проблему с бюджетом государство будет путем увеличения заимствований, дальнейшего использования ФНБ, робкого повышения налогов. Пока есть Фонд национального благосостояния, мы не сильно ощутим этот дефицит. Когда деньги там закончатся, мы просто будем у разбитого корыта».

Последний раз Минфин утверждал бюджет на три года вперед, и все они должны стать дефицитными. К 2025-му госдолг увеличится на 50%, с 20 трлн руб. до почти 30 трлн руб.

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Иван Якунин