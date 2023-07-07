Центробанк в курсе

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила обвал рубля, но вопросы остались. Рост доллара ускорился после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — с тех пор американская валюта прибавила около 7 руб. Власти реагировали на тренд сдержанно, хотя с начала года рубль обесценился уже на 30%. Набиуллина прокомментировала ситуацию только сейчас и, судя по курсовым графикам, смогла успокоить рынок. “Ъ FM” опросил профессиональных экономистов и узнал, насколько убедительной была глава ЦБ. Их точки зрения — в материале Ивана Якунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Финансовый конгресс с Эльвирой Набиуллиной проходил на сцене Мариинского театра. Как и в балете Чайковского, все внимание участников привлек черный лебедь — его партию исполнял курс национальной валюты. Рубль падает девятую неделю подряд, но глава ЦБ выступила категорично: рисков финансовой стабильности нет. Угроза инфляции есть, но с ней разберутся на заседании по ключевой ставке. Плавающий курс — это благо, и для ЦБ любые значения приемлемы.

Гендиректор управляющей компании «А-Капитал» Дмитрий Шагардин удивлен, что в этот момент рубль начал укрепляться: «На мой взгляд, другого она сказать и не могла. С точки зрения того, что происходило на валютном рынке, думаю, это были интервенции, было что-то явно нерыночное. Я говорю про укрепление.

Все-таки это несколько неестественная история. Но это неважно, здесь главное, что текущие уровни напрягают всех, и об этом все говорят — и высшие эшелоны власти, и бизнес, и участники рынка. С точки зрения платежного баланса, цен на нефть среднегодовой курс должен составлять 81-83. При большем оттоке капитала — 85».

До таких значений рынок, конечно, не развернулся. Цена доллара снизилась до 91 руб., но по итогу дня все равно подросла. Эльвира Набиуллина настаивала: все из-за торгового баланса. Экспорт в деньгах сокращается, а импорт растет. Бывшему главе набсовета Мосбиржи Олегу Вьюгину такое объяснение кажется неполным:

«Она сказала "А", но не сказала "Б". Еще есть счет капитала. Мы знаем, что Министерство финансов сейчас отчаянно борется за то, чтобы обложить налогом средства, которые нефтяные компании оставляют за границей. То есть гранды-экспортеры на самом деле в Россию валюту не ввозят.

Просто компании поняли, что рубль будет падать, а потом они, когда нужно, по очень хорошему курсу эти рубли купят.

Они в принципе могут опять ввести обязательную продажу, как это было все годы. Почему на это не идут монетарные власти, мне до конца непонятно».

В целом из полуторачасового выступления Набиуллиной напрашивается вывод, что регулятор вмешиваться в ситуацию не планирует. Раньше ЦБ проводил валютные интервенции, чтобы колебания хотя бы не были такими резкими. Важной причиной обвала называют отток капитала — с ним тоже в теории можно поработать. Но глава регулятора объяснила: вмешиваться будем в случае рисков для финансовой стабильности. Поэтом придется подождать, заключает бывший председатель Банка России Сергей Дубинин:

«Я думаю, что это сделают. Будут еще более ограничены решения по выкупу иностранных акционеров, они станут приниматься еще более медленно, осторожно. И, возможно, будут ограничения по переводу частных средств. По крайней мере, это логично».

А что на другой стороне медали? До начала боевых действий на Украине было принято считать, что ослабление рубля на 10% — это плюс один пункт к инфляции. Доллар всего за полгода подорожал с 70 до 90 руб. И от властей поддержки ждать не стоит. Они, наоборот, сокращают продажи валюты. Вероятно, нынешние цены доллара надолго, считает профессор университета Помпеу Фабра в Испании Рубен Ениколопов:

«Скорее мы видим, что он не падал так быстро до этого. Мятеж послужил таким триггером. Думаю, мы просто перешли в какое-то новое стабильное состояние, которое отражает реальную покупательную способность рубля. Это будет оказывать давление на инфляцию. Я бы не стал напрямую использовать эмпирические наблюдения, которые показывали бы 1 к 10 трансляцию курса в инфляцию, но что-то похожее. И я бы ожидал, что после этого на ближайшем заседании Центрального банка они поднимут ставку».

Совет директоров регулятора соберется 21 июля, но уже сейчас повышение ставки выглядит как консенсус. В противном случае покупки валюты могут ускориться и снова разогнать цену. До каких значений, сказать сложно. Большинство собеседников “Ъ FM” не ждут, что доллар будет дороже 95. А евро уже сейчас выглядит на все сто.

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