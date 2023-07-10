Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году могут повысить вдвое

По расчетам Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может вырасти в два раза к 2030 году. По предварительным данным, на это нужно около 2,4 трлн руб. Аккумулировать эту сумму могут за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния. В РАН убеждены, что эта мера не только снизит уровень бедности, но и простимулирует экономический рост еще на 0,8 процентного пункта ВВП.

«Сильное социальное расслоение в нашей стране — одна из серьезнейших угроз национальной безопасности и одна из причин снижения рождаемости»,— заявил «Известиям» директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин. Он убежден, что в связи с этим требуется срочно принять меры для снижения разрыва в доходах между богатой и бедной частями населения страны.

С 2018 года МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с 1 января 2023-го — до 16 242 руб. В феврале президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил повысить МРОТ до 19 242 руб. На прошлой неделе Минтруд представил соответствующий законопроект.

Подробности — в материале «Ъ» «МРОТ на вырост».

Лаура Кеффер