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Коммерсантъ FM
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Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ на 18,5% с 2024 года

Минтруд представил законопроект об увеличении на 18,5% минимального размера оплаты труда (МРОТ), до 19 242 руб. в месяц, с 1 января 2024 года. Министерство также предложило с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%»,— сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков (цитата по сайту Минтруда).

Медианная зарплата — это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Ее рассчитывает Росстат.

С 2021 года МРОТ устанавливался на уровне 42% медианной заработной платы. С учетом необходимости оперативного реагирования на рост цен применение методики было приостановлено до 1 января 2025 года.

В министерстве отметили, что для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд руб., из внебюджетного сектора — 47,4 млрд руб. По данным Минтруда, повышение МРОТ обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников.

С 2018 года МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Самый высокий уровень МРОТ — в столице: москвичи получают 24 801 руб. С 1 июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с 1 января 2023-го — до 16 242 руб. Повысить МРОТ до 19 242 руб. в месяц предложил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Милена Костерева

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