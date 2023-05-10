США начали передавать Украине конфискованные активы Константина Малофеева

Министр юстиции—генеральный прокурор США Меррик Гарленд распорядился начать передачу конфискованных активов российского миллиардера Константина Малофеева Украине. Речь идет о $5,4 млн, находившихся на счете бизнесмена в одном из американских банков.

По словам американского чиновника, конфискованные средства российского миллиардера будут потрачены на восстановление украинских городов от последствий военных действий.

«Хотя это первый случай отправки Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним»,— сообщил господин Гарленд (цитата по Reuters). Активы каких еще бизнесменов могут передать Киеву, генпрокурор США не уточнил.

Решение о конфискации заблокированных в Соединенных Штатах активов Малофеева на $5,4 млн было принято в феврале. Тогда же было принято решение, что эти деньги будут переданы Киеву. Поводом для блокировки активов бизнесмена стало то, что, по версии прокуратуры, господин Малофеев пытался перевести $5,4 млн своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году.

В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, по которому Минюст США сможет передать часть конфискованных российских активов Госдепартаменту. Эти средства ведомство может направить на помощь Украине. Также в Минюсте США работает группа по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов. Ее глава Эндрю Адам подтверждал планы передать часть российских активов в пользу Украины.

Представитель МИД России Мария Захарова считает, что передача Украине заблокированных активов российских бизнесменов представляет собой «неприкрытый грабеж по политическим мотивам».

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Александр Кислов