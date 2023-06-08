В Конгресс США внесен законопроект об упрощении передачи российских активов в пользу Украины

Группа сенаторов, демократов и республиканцев, внесла в Конгресс США законопроект, который предлагает расширить полномочия Минюста в вопросе изъятия российских активов в пользу Украины для ее восстановления. Об этом сообщил один из авторов документа, сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин. Он также опубликовал текст документа.

Кроме расширения полномочий Минюста законопроект предлагает обязать генерального прокурора, министра финансов и госсекретаря США сообщать о планах по использованию этих полномочий, а также каждые полгода отчитываться перед Конгрессом.

«Этот двухпартийный законопроект позволит Министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и отправке их непосредственно на Украину для защиты и восстановления. Я полон решимости довести этот закон до конца, чтобы подтвердить нашу долгосрочную приверженность украинскому народу и нашу ведущую роль в борьбе за защиту демократии»,— сказано в сообщении господина Манчина.

Джо Манчин отметил, что законопроект упростит передачу замороженных российских активов Украине. Кроме него авторами документа стали республиканцы Линдси Грэм и Майк Раундс, а также демократ Ричард Блюменталь.

В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, по которому Минюст США может передать часть конфискованных российских активов Госдепартаменту. Ведомство может направить эти средства на помощь Украине. Также в Минюсте США работает группа по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов. Ее глава Эндрю Адам говорил о планах использовать часть российских активов в интересах Украины.

В феврале 2023 года суд США принял решение передать Украине заблокированные в США $5,4 млн на счетах основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Поводом для блокировки стало то, что, по версии прокуратуры, господин Малофеев пытался в 2015 году в нарушение санкций США перевести $5,4 млн своему партнеру. В мае генпрокурор США Меррик Гарленд распорядился начать передачу этих средств.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Первый пошел».

Олеся Павленко