Главные новости за 7 июля. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

Бюджет воронежского «Факела» в новом футбольном сезоне составит минимум 600 млн рублей. Он может быть увеличен, но останется самым маленьким среди клубов РПЛ.

Военный суд отправил на семь лет в колонию мобилизованного из Липецка, скинувшего с балкона две гранаты. От его действий никто не пострадал.

Ущерб воронежскому памятнику природы из-за незаконной распашки превысил 600 млн рублей. Неизвестные лица распахали 118,5 га из 134,2 га в ООПТ «Осиновые кусты "Солоти"» в Бобровском районе.

В Липецке под комплексную жилую застройку отдают еще 8,7 га. Здесь надо снести 33 дома общей площадью 15,55 тыс. кв. м и можно построить 20-этажки общей площадью 145,2 тыс. кв. м.

Подконтрольная воронежским властям компания «Экомир» планирует по концессии построить полигон и мусоросортировочный комплекс за почти 490 млн рублей.

Белгородскому бизнесмену Сергею Фуглаеву добавили срок в колонии за второе дело о мошенничестве. С учетом уже полученного наказания в 3 года и 8 месяцев колонии общего режима по уголовному делу о незаконном возмещении НДС более чем на 140 млн рублей суд приговорил бывшего депутата горсовета Белгорода к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ущерб от аферы с активами «Щелково агрохим» в Орле оценен в 329 млн рублей.

В Воронеже разыграли две радиочастоты за 11,4 млн рублей. На частоте 88,3 МГц, 1 кВт победителем было признано ООО «Эффект» с проектом радио «Маруся ФМ», на частоте 88,8 МГц, 1 кВт — ООО «ГПМ Радио» с проектом «Лайк FM (Like FM)».

Исполняющей обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области назначена Алла Албегова. Ранее она возглавляла министерство охраны окружающей среды Кировской области.

«Металлоинвест» намерен выделить 500 млн рублей на помощь белгородским властям. Из них 400 млн пойдут на восстановление Шебекина и Новой Таволжанки, а 100 млн — на покупку противоосколочной пленки для школ и детсадов.