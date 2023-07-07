Бюджет воронежского «Факела» в новом футбольном сезоне составит минимум 600 млн рублей

В новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) у воронежского «Факела» будет «сто процентов» самый маленький бюджет. Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор клуба Роман Асхабадзе.

При этом, отметил господин Асхабадзе, бюджет «как минимум» не изменится по сравнению с прошедшим сезоном и составит около 600 млн руб. «Это бюджет на всю структуру — основную и молодежную команды, академию, персонал, логистику и так далее. Сюда включены коммерческие деньги, помощь от области, деньги от партнеров и лиги», — подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, бюджет может немного вырасти: «Насколько немного, пока говорить преждевременно, но это не сотни миллионов рублей». Работа по увеличению бюджета ведется, так как клубу необходимо развиваться, в том числе усиливать позиции команды.

Вместе с тем очередь из спонсоров в клуб не стоит. «Мы предпринимаем попытки с своими партнерами и областью по ряду переговоров с компаниями, которые, возможно, будут заинтересованы в подписании контрактов. Это долгий путь, который нужно проходить, — особенно в нынешних реалиях»,— рассказал Роман Асхабадзе.

Кроме того, «Факел» на 50% увеличил стоимость абонементов на первую часть нового сезона. По словам топ-менеджера, цены не увеличились давно, а сейчас клуб поднял ее на «совершенно достойный со всех точек зрения» процент. «Кроме того, мы ограничили число абонементов, дали возможности купить больше билетов, кто из-за времени или недостатка финансов не может приобрести абонементы», — пояснил господин Асхабадзе. По его словам, всего в продажу поступят 10 тыс. абонементов, в клубе ожидают, что они будут раскуплены за пару дней.

По итогам 2022 года «Факел» получил чистую прибыль до налогообложения в 127,4 млн руб. Новый сезон воронежский клуб начнет выездной игрой с «Ростовом» 23 июля.

О пути «Факела» в РПЛ читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Высшая точка горения».

Александр Прытков

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