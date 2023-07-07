Военный суд отправил в колонию мобилизованного из Липецка, скинувшего с балкона две гранаты

Тамбовский военный гарнизонный суд вынес приговор мобилизованному жителю Липецка за хранение и перевозку гранат из зоны специальной военной операции (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. Мужчине назначено семь лет колонии общего режима и 40 тыс. руб. штрафа.

В суде установлено, что в марте 2023 года военнослужащий нашел пять боевых гранат на территории Донецкой народной республики. Он скрыл их от военного руководства и взял с собой в отпуск. В конце марта в состоянии алкогольного опьянения мужчина вышел с гранатами на балкон на девятом этаже. Он поочередно произвел взрыв двух гранат, кинув их на придомовую территорию. В результате его противоправных действий никто не пострадал.

Военнослужащего задержали. Приговор он ожидал под стражей.

Имя осужденного в релизе пресс-службы не раскрывается. Согласно картотеке дел, 6 июля суд вынес приговор Дмитрию Курбатову по делу о хранении и перевозке взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и хулиганстве с использованием взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 213 УК РФ).

Сколько за хранение гранаты получил тамбовский участник спецоперации — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев

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