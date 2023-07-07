В Воронеже разыграли две радиочастоты за 11,4 млн рублей

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию определила победителей очередного конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот. На частоте 88,3 МГц, 1 кВт победителем было признано ООО «Эффект» с проектом радио «Маруся ФМ», на частоте 88,8 МГц, 1 кВт — ООО «ГПМ Радио» с проектом «Лайк FM (Like FM)». Единовременная плата за частоту по каждому лоту составляет 5,7 млн руб.

На конкурсы по обеим частотам заявились одни и те же четверо участников. Помимо победителей на частоты также претендовали ООО «Корделия-медиа» (проект «Искатель») и АНО радиоканал «Вера, надежда, любовь» (радио «Вера»). Концепция вещания на разыгранных частотах предполагает ежедневную круглосуточную трансляцию в свободной концепции вещания.

Мария Старикова