Ущерб воронежскому памятнику природы из-за незаконной распашки превысил 600 млн рублей

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области насчитал более 600 млн руб. ущерба памятника природы регионального значения «Осиновые кусты "Солоти"», который был незаконно распахан в Бобровском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

В департаменте установили, что в нарушение режима особой охраны памятника природы, «неустановленные лица» распахали 118,5 га. Расчет ущерба направлен в органы прокуратуры для принятия процессуального решения, отметили в ведомстве.

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) была создана на территории Слободского сельского поселения Бобровского района в 1969 году решением Воронежского облисполкома. Ее площадь составляет 134,17 га. «Памятник природы представляет собой живописную панораму — "островки" древесно-кустарниковой растительности, состоящей преимущественно из осины обыкновенной, образовавшиеся по отрицательным формам рельефа, среди пахотных угодий. Кроме осины обыкновенной, в породном составе произрастает клен остролистный, в подлеске отмечаются вяз, лещина, терн», — рассказали в департаменте.

Режим охраны запрещает здесь сплошные рубки леса, не связанное с обеспечением функционирования ООПТ строительство, распашку земель, разведение огня и захламление территории отходами производства и потребления.

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Александр Прытков

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