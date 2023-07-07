Подконтрольный воронежским властям «Экомир» планирует по концессии построить мусорный полигон и сортировку за почти 490 млн рублей

Структура государственного унитарного предприятия «Облкоммунсервис» (принадлежит облправительству, в статусе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами работает в 18 районах) ООО «Экомир» планирует построить по концессии полигон и мусоросортировочный комплекс (МСК) в Поворинском районе. Документация о торгах уже опубликована.

Заявки принимаются до 22 августа, их рассмотрение запланировано на 25 августа. Если никто из других участников рынка не выразит интерес, концессия будет заключена с «Экомиром».

Компания планирует намерена вложить 484,9 млн руб. с НДС. При этом в зависимости от условий соглашения стоимость проекта может составить 413,9 либо 487,6 млн. Расходы на строительство оцениваются в 427,2 млн, в покупку спецтехники — 60,4 млн.

Полигон мощностью 322,1 тыс. кубометров и МСК мощностью 25,6 тыс. т в год будет построен на 10 га. Концессия рассчитана на 25 лет, возвести объекты необходимо в течение двух лет с момента заключения соглашения.

Концессионная плата будет единоразовой и составит 10 тыс. руб. Воронежская область в качестве концедента предоставит 73,7 млн капитального гранта. Основное финансирование власти планируют получить в виде льготного кредита от публичной правовой компании «Российский экологический оператор». Объем валовой выручки, необходимой для рентабельности проекта оценивается в 215,4 млн в 2026 году и 288,3 млн в 2047 году.

Руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин на пресс-конференции рассказал, что первая частная концессионная инициатива была сложной в подготовке: «Было задействовано много департаментов — экономического развития; финансов; имущественных и земельных отношений, — так как это новая для нас история». По его словам, сейчас в проектировании находится еще около семи ЧКИ, из них две на объекты в Бобровском и Россошанском районах планируется опубликовать в скором времени.

Всего через «Экомир» власти намерены построить и модернизировать 19 объектов ТКО (полигоны, мусоросортировочные комплексы, производства RDF-топлива и компоста) общей мощностью 1,079 млн т в Аннинском, Бобровском, Лискинском, Калачеевском, Новохоперском, Поворинском, Россошанском и Семилукском районах. Предварительная стоимость работ оценивается в 8,39 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «За Воронежем подбирают отходы».

Александр Прытков

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