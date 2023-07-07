В Липецке под комплексную жилую застройку отдают еще 8,7 га

Мэрия Липецка опубликовала аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) квартала, ограниченного улицами Краснознаменной, Молодежной, Бачурина, 6-й Гвардейской дивизии и в районе улицы Радиаторной. Договор рассчитан на десять лет.

Общая площадь под застройку составляет 8,7 га. В КРТ включены два несмежных участка на 6,6 га и 1,57 га. Застройщику предстоит здесь снести 33 дома общей площадью 15,55 тыс. кв. м и 18 иных построек, в основном гаражей, общей площадью 252 кв. м. При этом 26 домов общей площадью 14 тыс. кв. м признаны аварийными, еще семь на 1,5 тыс. кв. м такого статуса не получили. Кроме того, «упразднению подлежит» 322 м дороги.

Вместо них на 6,6 га можно построить дома высотой до 20 этажей. Общая максимальная площадь застройки составляет 145,2 тыс. кв. м, в том числе 101,6 тыс. жилья, 38,6 тыс. помещений «вспомогательного назначения» и 5 тыс. нежилых помещений.

Начальная цена лота составляет 4,5 млн руб., шаг аукциона — 226,5 тыс. Для участия необходимо внести 20% от начальной цены — 906 тыс. Заявки принимаются до 1 августа, подведение итогов планируется 7 августа.

По данным мэра Липецка Евгении Уваркиной, в регионе в «проработке» числятся 15 территорий для КРТ. Их градостроительный потенциал оценивается в 778 тыс. кв. м и охватывает 147 га.

Всего в Липецкой области прошло десять торгов на КРТ, в том числе несколько повторных. Только три из них завершились успешно, еще по одному власти подводят итоги. Остальные застройщиков не заинтересовали.

О последнем масштабном проекте КРТ на окраине Липецка читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Девелопер попал в полевые условия».

Александр Прытков

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