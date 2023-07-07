«Металлоинвест» намерен выделить 400 млн рублей на восстановление белгородских Шебекина и Новой Таволжанки

Холдинг «Металлоинвест» планирует выделить 400 млн руб. на восстановление пострадавших от обстрелов белгородского города Шебекино и села Новая Таволжанка. Об в свое Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, холдинг намерен направить 100 млн руб. на покупку противоосколочной пленки для белгородских школ и детсадов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предварительно на восстановление разрушенной в результате обстрелов со стороны Украины недвижимости во всей Белгородской области потребуется более 20 млрд руб.

Работы уже начались в Шебекинском городском округе на фоне сокращение числа атак. К 1 августа в райцентре, который в пиковую напряженность в июне «принимал на себя 850 снарядов в сутки», планируется восстановить пострадавшие крыши и окна в домах, а «до декабря полностью восстановить жилье и вернуть в него людей из пунктов временного размещения».

По данным губернатора на 6 июля, в Шебекине поврежедены 729 объектов, которые подлежат восстановлению, — 183 многоквартирных домов (МКД), 494 частных домов (ИЖС) и 52 социальных объекта. Работы ведутся на 145 объектах. В Новой Таволжанке повреждены 597 объектов — 579 ИЖС, по девять МКД и «социалки». Работы по ведутся на 61 объекте. Также в Шебекине надо снести 11 объектов ИЖС, а в Новой Таволжанке — 50.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Грады" наращивают ущерб».

Александр Прытков

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