Исполняющей обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области назначена Алла Албегова

Алла Албегова назначена исполняющей обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области с 6 июля. Соответствующее распоряжение пописал губернатор Максим Егоров. Ранее она возглавляла министерство охраны окружающей среды Кировской области.

Госпожа Албегова окончила Кировский политехнический институт по специальности «Технология электрохимических производств». Имеет ученую степень кандидата химических наук. С 2014-го по 2016 год руководила институтом естественных наук, институтом химии и экологии Вятского госуниверситета. Затем перешла на госслужбу, где прошла путь от специалиста до руководителя указанного министерства — она возглавляла ведомство с 2016 года по май 2023 года.

В новой должности госпожа Албегова будет координировать вопросы госуправления в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, изучения, использования и воспроизводства природных ресурсов, вопросы осуществления охотничьего контроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также особо охраняемых природных территорий регионального значения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 14 апреля временно исполняющим обязанности министра был Вячеслав Хоменко, который возглавлял ведомство в том же статусе с 17 по 30 января 2022 года, а также с 5 февраля по 14 июня 2018 года. В промежутках между этим он числился заместителем министра. Причина, по которой его не утвердили в должности, не раскрывается.

Алина Морозова