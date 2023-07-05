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Коммерсантъ FM
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Килиану Мбаппе не дают уйти бесплатно

Руководство французского клуба ПСЖ не намерено отпускать чемпиона мира 2018 года по футболу Килиана Мбаппе бесплатно по окончании контракта после сезона-2023/24. Об этом на пресс-конференции в Париже в среду сообщил президент ПСЖ Насер аль-Хелаифи.

По его словам, если Мбаппе планирует начать следующий сезон в составе французского клуба, он должен подписать новый контракт. «Наша позиция очень простая,— сказал господин аль-Хелаифи.— Если Мбаппе хочет остаться, а мы этого хотим, он должен подписать новый контракт. Мы не позволим ему уйти бесплатно. Пусть он не думает, что уйдет отсюда бесплатно. Если кто-то передумал, то это не наша вина».

3 июля испанская газета Marca сообщила, что Мбаппе не перейдет в испанский «Реал» в летнее трансферное окно. По информации источника, «Реал» может подписать с французом предварительное соглашение в январе 2024 года. 27 июня портал Foot Mercato сообщил, что руководство испанской команды колеблется между вариантами оформить переход Мбаппе в текущее межсезонье или дождаться лета 2024 года.

12 июня газета L`Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ продление контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести следующий сезон в составе французского клуба. ТАСС

  • Газета «Коммерсантъ» №120 от 06.07.2023, стр. 12

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